Врач назвал отличие коронавируса от гриппа

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Характерные симптомы коронавируса заключаются в потере обоняния и чувства вкуса. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, это является важным отличием COVID-19 от гриппа. При последнем же, отметил Тяжельников, наблюдаются слабость и ломота.
"Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота – это скорее всего грипп. Характерные симптомы для коронавируса – это потеря обоняния, потеря чувства вкуса", – отметил Тяжельников.
Он подчеркнул, что COVID-19 может протекать и бессимптомно. Врач заявил, что в то же время коронавирус не исследован до конца.
В России за последние сутки зарегистрировали 5 765 новых случаев COVID-19. Из них 1 427 заболевших не имели клинических проявлений заражения. Всего на территории РФ коронавирусом заболели 812 485 человек. 600 250 пациентов выздоровели в результате прохождения курса лечения. 13 269 человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет проводиться на добровольной основе. В первую очередь прививание начнется среди медицинских работников, которые много времени проводили рядом с больными коронавирусом.
В России более трех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
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