Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

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Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз. Pараженные коронавирусом диабетики также в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации.

Как сообщает портал MedicalXpress, статистика Центра по контрою и профилактике заболеваний США показала, что диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан Франциско напомнили, что диабету присущ ряд осложнений, включая болезни почек, инсульт, инфаркт, нарушение иннервации конечности, ухудшение зрения и снижение иммуннитета.

Ученые советовали больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с лечащими врачами из-за необходимости контролировать возможное возникновение гипогликемии, передает сайт "Аргументы и факты".

Специалисты выразили мнение, что в этом вопросе может помочь телемедицина. Так, пациенты смогут передавать данные об уровне сахара, на основе которых врачи будут принимать решение о необходимости госпитализации.

Американские патологоанатомы ранее обнаружили, что коронавирус вызывает гибель клеток в отдельных частях сердечной мышцы. Это ставит под сомнение версию о том, что тяжелые формы инфекции сопровождаются миокардитом.