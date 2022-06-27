Эксперт объяснил, почему банкротство может быть лучшим решением

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Финансовый управляющий Арсений Поярков заявил, что банкротство – это лучший выход для тех, у кого серьезные финансовые проблемы, ведь все долги в такой ситуации списываются.

"По сути, человек меняет все свои долговые обязательства на невозможность десять лет возглавлять банк, пять лет – финансовую организацию и три года – ООО", – передает радиостанция "Комсомольская правда" его слова.

Никакие другие ограничения на человека не накладываются, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российская дочерняя компания Google подала заявление в суд о банкротстве.

С 22 марта организация предвидела собственное банкротство и не могла исполнять обязательства, а также требования о выплате выходных пособий и оплате труда сотрудников.

При этом компания отмечала, что продолжит работать в России, несмотря на начало процедуры банкротства и закрытие офиса.