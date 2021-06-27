Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 27 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, локальные ливни и грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит 32–34 градуса тепла, в Подмосковье – 29–34 градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30%", – говорится в сообщении.

Синоптики напомнили, что жаркая погода может спровоцировать обострение хронических заболеваний, а также оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Первая помощь в жару – это строгое выполнение медицинских назначений: пить больше жидкости, лучше простую воду или минеральную без газа, на улице всегда должны быть с собой лекарства первой помощи и бутылочка с водой, салфетки пропитанные нашатырем", – сказано в сообщении.

Сильная жара в Москве пойдет на спад со вторника, 29 июня. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что уже с понедельника ветер может усилиться до 17 метров в секунду. Помимо этого, до утра понедельника, 28 июня, в столице продолжит действовать оранжевый уровень погодной опасности.