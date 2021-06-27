Синоптик рассказал, когда в Москве заметно похолодает

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильная жара в Москве сменится "человеческой температурой" со вторника, 29 июня. В этот день ожидается 24–29 градусов выше нуля.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Синоптик подчеркнул, что уже с понедельника ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

"29 июня уже уверенный прогноз, что будет облачно с прояснениями, и температура будет высокой, но уже не настолько. Ночью будет 19–21 градус, по области – даже до 16 градусов, а это уже все-таки "человеческая" температура", – сказал Вильфанд.

В субботу, 26 июня, в Москве был побит четвертый за неделю температурный рекорд. Днем температура воздуха достигла 32,6 градуса Цельсия. 22, 23 и 24 июня были зафиксированы температурные рекорды для данных дней (31,9, 34,8 и 33,8 градуса соответственно). Также 23 числа был установлен абсолютный рекорд для температуры в июне.