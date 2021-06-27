Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары в Москве продлили до 28 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары в Москве продлили до утра понедельника, 28 июня. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает "Агентство "Москва".
Таким образом, предупреждение будет действовать девятые сутки подряд. В Подмосковье – до 13:00 понедельника, 28 июня.
"Очень высокая температура. Период предупреждения – до 08:00 28 июня. Среднесуточная температура выше нормы на 7–10 градусов", – говорится в сообщении.
До этого оранжевый уровень действовал до 13:00 воскресенья, 27 июня.
Ожидается, что на спад аномальная жара в Москве должна пойти со вторника, 29 июня. В этот день, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит 24–29 градусов выше нуля. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В субботу, 26 июня, в Москве был побит четвертый за неделю температурный рекорд. Днем температура воздуха достигла 32,6 градуса Цельсия. 22, 23 и 24 июня были зафиксированы температурные рекорды для данных дней (31,9, 34,8 и 33,8 градуса соответственно). Также 23 числа был установлен абсолютный рекорд для температуры в июне.
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