Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары в Москве продлили до 28 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары в Москве продлили до утра понедельника, 28 июня. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает "Агентство "Москва".

Таким образом, предупреждение будет действовать девятые сутки подряд. В Подмосковье – до 13:00 понедельника, 28 июня.

"Очень высокая температура. Период предупреждения – до 08:00 28 июня. Среднесуточная температура выше нормы на 7–10 градусов", – говорится в сообщении.

До этого оранжевый уровень действовал до 13:00 воскресенья, 27 июня.

Ожидается, что на спад аномальная жара в Москве должна пойти со вторника, 29 июня. В этот день, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит 24–29 градусов выше нуля. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу, 26 июня, в Москве был побит четвертый за неделю температурный рекорд. Днем температура воздуха достигла 32,6 градуса Цельсия. 22, 23 и 24 июня были зафиксированы температурные рекорды для данных дней (31,9, 34,8 и 33,8 градуса соответственно). Также 23 числа был установлен абсолютный рекорд для температуры в июне.