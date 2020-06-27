Эксперт из Европы отметил отсутствие нарушений на участках для голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит отлично, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя латвийской "Партии действия" Евгения Короля.

Он отметил, что побывал уже на 11 участках. Он сообщил, что нигде не обнаружил нарушений в организации голосования.

"Уже два с половиной дня мы смотрим на происходящее голосование. Я анализирую данное голосование по выборам в Европарламент. Это последний мой опыт, где я и сам баллотировался, и следил за голосованием. Само голосование проходит отлично", – сказал Король.

Он отметил, что только в первый день у него не проверили температуру но участке, однако потом он прошел осмотр, как только об этом стало известно.

Король выразил надежду, что оставшиеся дни голосования пройдут на таком же уровне. Он отметил, что на некоторых участках организаторы создают выставки, которые интересно посмотреть.

"Мы будем продолжать наблюдать, что происходит на участках. Надеюсь, данное мнение, которое я сейчас высказываю, не испортится. Я все-таки человек из, так скажем, медийного пространства Европейского союза, американского. Изначально я очень скептически смотрел на ваши выборы. Я искал подвоха, я честно подхожу к каждой урне, каждый раз ее дергаю, может, там есть потайной рычаг, и она открывается, но нет. То, что в наших СМИ освещается, я не увидел на вашем участке, что меня как специалиста очень радует", – заявил Король.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.