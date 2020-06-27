Еще 1 852 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В столице выздоровели еще 1 852 пациента после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 146 043", – сказала вице-мэр.
С целью подтверждения выздоровления специалисты проводят специальные исследования. Всем пациентам, которые должны оставаться под наблюдением, дают специальные рекомендации.
Все излечившиеся от COVID-19 могут помочь другим заболевшим, став донорами плазмы. Сдать кровь могут лица от 18 до 55 лет, которые уже переболели COVID-19, а также не имеют хронических заболеваний и положительных анализов на ВИЧ, гепатиты B и С.
Кроме того, тем, кто поборол коронавирусную инфекцию, предлагается стать социальными волонтерами, чтобы помогать проходящим лечение на дому.
По всем вопросам, касающимся волонтерства и сдачи плазмы крови, можно обратиться на горячую линию по номеру телефона 8 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 18:00.
25 июня Сергей Собянин сообщил, что количество выявляемых случаев коронавируса в столице снизилось на 37% за неделю. Также глава города добавил, что за аналогичный период уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких.
26 июня Владимир Путин заявил о том, что эпидемия коронавируса в России отступает. По его словам, волонтеры на совесть выполнили свою работу, за что он выразил им слова благодарности.
В Москве почти неделю количество новых случаев не превышает 1 тысячу человек
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