В Роскачестве дали рекомендации по выбору зонтов

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору качественных и надежных зонтов. Сначала нужно обратить внимание на конструкцию зонта. Как отметили специалисты, автоматические зонты кроме удобства в использовании еще и надежные, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, самыми надежными являются зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством "антиветер", которое выворачивает купол наизнанку.
При выборе зонта нужно проверить вручную крепление спиц и ткани купола, а при открывании зонта нужно обратить внимание на то, как быстро и плавно он открывается и складывается. При этих манипуляциях зонт не должен заедать или скрипеть. Ткань купола не должна быть перетянула или провисать.
Чтобы зонт долго прослужил, нужно соблюдать несколько правил. Сушить зонт нужно повесив куполом вниз и не раскрывая его. Периодически его нужно чистить – промывать мягким шампунем под душем.
Ранее эксперты Роскачества рассказали о способах, с помощью которых водители смогут уберечь свою машину от угона. Отмечается, что самым распространенным способом является нанесение на машину аэрографии и наклеек. Эксперты отмечают, что машины с различными дополнительными рисунками будут выделяться из потока машин, а значит такой транспорт можно быстрее вычислить.
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