Более 6,5 тыс школьников приняло участие в тестировании для поступления в ИТ-классы

08:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 6,5 тысячи девятиклассников приняло участие в дистанционном тестировании для поступления в ИТ-классы. Желающих обучаться по такой программе стало в два раза больше по сравнению с показателями прошлого года, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Школьников зачислят в ИТ-классы по результатам тестирования и с учетом их достижений по предметам, соответствующим направлениям этих классов", – рассказали в столичном департаменте образования и науки.
Известно, что школьником предстояло ответить на 20 вопросов по физике, математике, информатике и общим ИТ-компетенциям.
Те, кто пройдет отбор, будут зачислены в ИТ-классы, где будут изучать веб-разработку, проектирование интерфейсов, аналитику больших данных, прототипирование и информационную безопасность.
Ранее на сайте проекта появился раздел "Приемная кампания – 2020", где представлена вся необходимая информация для подготовки к поступлению в ИТ-классы. Обучение рассчитано на два года.
Проект "ИТ-класс в московской школе" был запущен в прошлом году в 35 столичных школах. Его партнерами выступают ведущие российские вузы и профильные компании. Классы для учеников оснащены всем необходимым оборудованием лабораторно-исследовательского комплекса "ИТ-полигон".
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