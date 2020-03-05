В Москве начали принимать заявки в первый акселератор для IT-компаний

12:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве стартовал прием заявок на участие в первой программе экспортной акселерации IT-компаний. Сообщается, что ее подготовили специалисты Московского экспортного центра (МЭЦ) и Фонд развития интернет-инициатив.
Предпринимателей будут интенсивно учить формировать бизнес-стратегию и собирать эффективную команду. В стартовую программу войдет серия тематических мастер-классов. По ее завершении участники проанализируют собственные проекты и смогут получить дальнейшие консультации.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, правительство столицы уделяет особое внимание развитию городского экспортного потенциала. В частности, она отметила рост показателей в данном направлении.
"Москва занимает первое место среди регионов России по экспорту ИТ-товаров. Доля столицы в общероссийском объеме за 2019 год – более 53 процентов", – заявила заммэра.
В этом смысле акселератор позволит российским производителям и столице в целом повысить конкурентоспособность на глобальном рынке.
Участниками первого потока акселератора для бизнеса уже готовы стать 10 компаний. Еще 20 подключатся ко второму. Заявки при этом принимаются вплоть до 31 марта, непосредственно в Московском экспортном центре.
Уточняется, что участие в программе будет платным. Несмотря на это, компании, включенные в программу, заплатят только 14 процентов от общей стоимости курса, а остальные расходы профинансирует МЭЦ.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в Москве значительно вырос показатель несырьевого экспорта. Зарубежные потребители, как свидетельствуют данные аналитиков, наиболее заинтересованы в столичных технологиях и электронике.
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