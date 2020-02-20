Пятый этап проекта "Открой#Моспром" начался в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пятый этап городского проекта "Открой#Моспром" начался 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Первую экскурсию провели для студентов 4-го курса МГТУ имени Н. Э. Баумана. Они посетили производственные цеха предприятия аэрокосмической отрасли ВНИИЭМ. Открыли сезон заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов и глава департамента Александр Прохоров.

В пресс-службе отметили, что всего 29 промышленных площадок вошли в программу "Открой#Моспром". Свои двери открыли 23 предприятия и 6 музеев.

"Кроме полюбивших горожанам экскурсий, их ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальная игра "КВИЗ. Промышленный мегаполис", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Москве открылась регистрация на участие во второй спартакиаде промышленников "Моспром". Соревнования проведут по восьми дисциплинам.

Также в рамках "Открой#Моспром" 27 ноября минувшего года состоялась акция "Ночь на заводе". В ее рамках студенты могли бесплатно попасть на производство и изучить работу предприятий.