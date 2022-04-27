Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москву пришла непогода. Местами в столице и области начались дожди.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", дождь обрушился на Кузьминки, Выхино-Жулебино, Люблино и Южное Измайлово. В ближайший час осадки будут продвигаться на запад столицы.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что Москву окутает холодный атмосферный фронт. Температура воздуха в городе уже снизилась до плюс 9,6 градуса, что ниже климатической нормы для конца апреля.

Также в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение актуально до 21:00 среды, 27 апреля.

Столичный департамент торговли и услуг порекомендовал владельцам летних веранд закрыть их в связи с ухудшением погоды. Кроме того, руководителей кафе и ресторанов попросили заранее укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что с четверга, 28 апреля, температура воздуха в столичном регионе снизится до плюс 8 – плюс 12 градусов. В ночь на пятницу температура опустится до -4 градусов. По словам главного специалиста Гидрометцентра РФ Марины Макаровой, ночные заморозки продлятся до субботы. Помимо этого, ожидается умеренный ветер и переменная облачность.