За две недели в Москве выявили 599 нарушений социальной дистанции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За две недели власти Москвы выявили 599 нарушений социальной дистанции, сообщил журналистам заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Также выявлено 263 случая незаконной предпринимательской деятельности в условиях режима повышенной готовности из-за распространения в городе коронавируса.
По словам Ефимова, за две недели проинспектировано почти 70 тысяч объектов недвижимости. Всего инспекторы выявили 862 нарушения, передает РИА Новости.
4 апреля Сергей Собянин обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1,5 метра, согласно дополнительным мерам, которые предприняты в столице с 29 марта.
Ранее стало известно, что контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 метра в транспорте. За нарушение может грозить штраф 5 тысяч рублей.
В общественном транспорте на местах для сидения есть наклейки с текстом "Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь". Они позволяют держать необходимое расстояние между пассажирами.
Член Клинического комитета по борьбе с коронавирусом Андрей Тяжельников объяснил, что самоизоляция и соблюдение социальной дистанции – одни из самых эффективных мер, позволяющих затормозить распространение вируса. Для снижения риска заражения лучше не покидать квартиру без крайней необходимости.
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