Жителей столичного региона предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице и Московской области продлен до 22:00 вторника желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Местами гололедица", – говорится в сообщении.

В понедельник и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе 28 января высота снежного покрова увеличится на 3 сантиметра и этот снег может задержаться надолго.

Ранее сообщалось о том, что нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов. Кроме того, в этом январе теплее на 3–4 градуса, нежели обычно бывает в марте.

Также специалисты предсказывали "розовый" февраль. Говорилось, что температура в центральных регионах России в феврале будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.