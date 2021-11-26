Италия предоставила убежище "афганской девочке" с обложки National Geographic

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Шарбат Гула, которая прославилась после публикации ее фотографии на обложке National Geographic в 1985 году, получила убежище в Италии. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Уточняется, что эвакуация женщины была организована после того, как она сама об этом попросила. Власти Италии пообещали помочь ей интегрироваться в европейское общество.

Знаменитый снимок Шарбат Гулы был сделан американским фотожурналистом Стивом Маккарри в 1984 году в лагере для беженцев в Пакистане, когда ей было всего 12 лет. Долгие годы по поддельным документам Гула жила в Пакистане, в одиночку воспитывая четверых детей. Однако обман вскрылся, после чего ее депортировали обратно в Афганистан.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

