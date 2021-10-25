Талибы отреагировали на возможное исключение их из списка террористов

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Представители признанного террористическим и запрещенного в России движения "Талибан" приветствуют слова Владимира Путина о возможности исключить их из этого списка, заявил пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи.

"Министерство иностранных дел "Исламского эмирата Афганистан" приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка. Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану", – написал он на своей странице в Twitter.

Представитель радикалов добавил, что талибы стремятся к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности.

21 октября, выступая на заседании международного клуба "Валдай", Путин допустил возможность исключения "Талибана" из списка террористических организаций. Однако он подчеркнул, что такое решение должно приниматься на уровне Организации Объединенных Наций.

Президент России также отметил, что талибы должны выстроить отношения со всеми этническими и религиозными группами, политическими и общественными организациями в государстве.