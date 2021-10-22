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Политика

14:03

В РФ не может быть своего механизма исключения "Талибана" из числа террористов – Песков

власть политика

Фото: AP Photo/Ahmad Halabisaz

Россия опирается на мнение международного сообщества, в частности ООН, при решении вопроса об исключении движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено на территории РФ) из числа террористических организаций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее Владимир Путин обратил внимание на то, что в РФ не может быть собственного механизма изменения статуса "Талибана".

Накануне Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что движение "Талибан" должно выстроить отношения со всеми этническими и религиозными группами, политическими и общественными организациями в стране.

Он допустил возможность исключения движения из числа террористических, однако уточнил, что такое решение должно приниматься на уровне ООН. По мнению российского лидера, сейчас мировое сообщество постепенно подходит к исключению движения из числа террористических.

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