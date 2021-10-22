В РФ не может быть своего механизма исключения "Талибана" из числа террористов – Песков

Фото: AP Photo/Ahmad Halabisaz
Россия опирается на мнение международного сообщества, в частности ООН, при решении вопроса об исключении движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено на территории РФ) из числа террористических организаций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что ранее Владимир Путин обратил внимание на то, что в РФ не может быть собственного механизма изменения статуса "Талибана".
Накануне Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что движение "Талибан" должно выстроить отношения со всеми этническими и религиозными группами, политическими и общественными организациями в стране.
Он допустил возможность исключения движения из числа террористических, однако уточнил, что такое решение должно приниматься на уровне ООН. По мнению российского лидера, сейчас мировое сообщество постепенно подходит к исключению движения из числа террористических.
В Афганистане женщинам запретили выходить на улицу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: