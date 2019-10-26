Мария Бутина прилетела в Москву

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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса SU-111 Майами – Москва, на борту которого находится освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

В аэропорту Марию встретил отец, он прилетел накануне.

Бутина рассказала собравшимся журналистам, что не ожидала ареста.

"Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве", – сказала она в интервью Sputnik и RT.

По ее словам, даже после дачи показаний в комитете сената по разведке и первого обыска у себя дома она не верила, что можно обвинить невиновного человека.

Ранее сообщалось, что ее освободили из федеральной тюрьмы Таллахасси в штате Флорида.

Бутину задержали летом 2018 года и осудили на 1,5 года за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Женщина пошла на сделку со следствием и признала вину. Это позволило ей избежать многолетнего тюремного заключения.

Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл заявил, что не станет требовать от клиентки оплаты накопившегося долга за его услуги и относится к этому с пониманием.

Долги семьи Бутиной составляют порядка 30 миллионов рублей. Защитник поблагодарил друзей Бутиной, которые собирали деньги на адвокатов и периодически переводили средства на погашение долга.

Семья Бутиной уверена, что после возвращения на родину она будет работать в России. Родственники считают, что Бутина будет востребована, так как у нее три высших образования, а все, что она делала до тюремного заключения, шло на пользу России.