Мария Бутина прилетела в Москву

Фото: телеграм-канал Mash
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса SU-111 Майами – Москва, на борту которого находится освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
В аэропорту Марию встретил отец, он прилетел накануне.
Бутина рассказала собравшимся журналистам, что не ожидала ареста.
"Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве", – сказала она в интервью Sputnik и RT.
По ее словам, даже после дачи показаний в комитете сената по разведке и первого обыска у себя дома она не верила, что можно обвинить невиновного человека.
Ранее сообщалось, что ее освободили из федеральной тюрьмы Таллахасси в штате Флорида.
Бутину задержали летом 2018 года и осудили на 1,5 года за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Женщина пошла на сделку со следствием и признала вину. Это позволило ей избежать многолетнего тюремного заключения.
Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл заявил, что не станет требовать от клиентки оплаты накопившегося долга за его услуги и относится к этому с пониманием.
Долги семьи Бутиной составляют порядка 30 миллионов рублей. Защитник поблагодарил друзей Бутиной, которые собирали деньги на адвокатов и периодически переводили средства на погашение долга.
Семья Бутиной уверена, что после возвращения на родину она будет работать в России. Родственники считают, что Бутина будет востребована, так как у нее три высших образования, а все, что она делала до тюремного заключения, шло на пользу России.
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