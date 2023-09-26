Более 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ выявили в РФ за неделю

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Свыше 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в России за прошедшую неделю. Соответствующие данные приводит Роспотребнадзор.

"На 38-й неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, специалисты отмечают, что причиной может быть рост числа контактов в коллективах. В 26 российских субъектах наблюдается высокий уровень заболеваемости.

Что касается ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за указанный период в РФ выявили более 14 тысяч новых случаев. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что эта цифра в 23 раза ниже, чем было в этот же период в 2022 году.

Ранее глава ведомства Анна Попова отметила, что вводить масочный режим на территории России из-за коронавируса нет необходимости.

Рост числа заболевших в Роспотребнадзоре объяснили сезонным характером коронавируса. Оснований для установления жестких ограничений на фоне распространения инфекции в ведомстве не увидели.

За неделю, с 18 по 24 сентября, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилась на 22,3% по сравнению с предшествующей неделей.



Эксперты отметили рост сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ