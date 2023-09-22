В Роспотребнадзоре назвали контролируемой ситуацию по кори в РФ

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Ситуация по кори в России контролируемая. Иммунная прослойка в стране достаточно высокая, так что основания для осложнений эпидситуации отсутствуют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее данным, системы здравоохранения и Роспотребнадзора справились с ситуацией. Сейчас заболевание фиксируется только у непривитого населения.

Попова подчеркнула, что подъемы заболеваемости корью происходят каждые 4–6 лет, поэтому решение о подчищающей иммунизации было принято заранее. Так, к концу лета в рамках иммунизации и национального календаря прививок были привиты около 3,5 миллиона человек.

Ранее вспышку кори зафиксировали в Арзамасском районе Нижегородской области. Инфекция распространилась от непривитого ребенка, который приехал из другого региона в деревню Малое Туманово, где обнаружили основное количество заболевших.

До этого более 80 случаев кори выявили в Татарстане. 39 заразившимися инфекционным заболеванием оказались дети. Кроме того, в ходе работы с пациентами медики установили, что 41 человек прибыл из-за рубежа.

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