Минцифры утвердит примерный список дающих право на отсрочку IT-специальностей до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Примерный перечень IT-специальностей, дающих право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, будет утвержден в понедельник, 26 сентября, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей и направлений подготовки, который необходим для удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах IT-компаний и операторов связи", – приводит ТАСС его слова.

Министр добавил, что во вторник, 27 сентября, на портале госуслуг будет открыта форма на получение IT-специалистами отсрочки от призыва. Он уточнил, что на данный момент отсрочка от службы в армии распространяется на 75 специальностей, однако IT-компании не согласны с текущим перечнем.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

