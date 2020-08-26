Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий в суде Михаила Ефремова, попал на допрос в полицию по делу о мошенничестве.

Дело было возбуждено по заявлению некоего Анзора Псунокова, чья жена три года назад была привлечена к уголовной ответственности по статье УК РФ "Мошенничество" по заявлению Пашаева.

Псунков утверждает, что передавал адвокату 1,5 миллиона рублей в столичном районе Арбат. По словам юриста, таким образом на него пытаются оказать давление, чтобы он перестал защищать Ефремова.

Пашаев рассказал, что его допрашивали по этому делу в качестве свидетеля еще два года назад. Тогда он опроверг указанные события.

В качестве аргумента адвокат предложил сделать биллинг мобильных телефонов фигурантов для установки их местоположения в спорный промежуток времени.

Адвокат Ефремова попал на допрос в полицию по делу о мошенничестве

Кроме того, Пашаев сообщил, что в настоящее время идет допрос свидетеля, на которого, якобы, оказывается давление. Узнав об этом, он сам приехал в ОМВД Арбат.

Ранее Пашаев заявил, что обратился в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру, так как начал получать угрозы.

Кроме того, он сообщил, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.

В то же время Александр Добровинский, представитель потерпевших в деле Ефремова, указал, что в отношении адвоката Пашаева написано порядка восьми заявлений о возбуждении уголовных дел.