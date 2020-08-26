Синоптики рассказали о похолодании в Москве

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Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова рассказала о похолодании в столичном регионе.

По ее словам, погода испортится в среду, 26 августа. Влияние будет оказывать холодный атмосферный фронт. Он понизит температуру воздуха ночью до плюс 14 градусов. Также в регионе начнутся дожди, сообщает "Российская газета".

Днем столбик термометра не превысит отметку в 22 градуса. Ожидается, что выпадет 8-10 миллиметров осадков. В ночь на четверг, 27 августа температура опустится до 8-13 градусов. Такие значения простоят вплоть до воскресенья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на европейской части России ожидается теплый сентябрь.