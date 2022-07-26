Один из старейших оркестров исполнит популярные песни у Главного храма ВС России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии РФ выступит на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России.
Выступление пройдет 30 июля в 14:00. Музыканты под управлением дирижера майора Арслана Рыскулова исполнят современные песни и песни военных лет, праздничные марши и вальсы. Одной из изюминок выступления станет исполнение песни на музыку Хоги Кармайкла Georgia on my mind для саксофона-альта с оркестром.
Также коллектив исполнит несколько произведений художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова, трагически погибшего в 2016 году.
Мероприятие пройдет в рамках программы "Военные оркестры в парках". Концерт организовала дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке министерства обороны.
Оркестр, основанный в марте 1923 года, является постоянным участником Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", каждый год участвует в военном параде на Красной площади, выступает в рамках празднования Дня города в Москве, а также на смотрах-конкурсах штатных военных оркестров Росгвардии.
16 июля у стен Государственного исторического музея выступил оркестр Московского высшего общевойскового командного училища. Музыканты под управлением военного дирижера майора Ивана Краснецкого исполнили песни военных лет и зажигательные хиты группы АВВА.
Ранее в дирекции фестиваля "Спасская башня" сообщили, что при поддержке Минобороны РФ продолжается работа по возрождению выступлений военных оркестров в парках.
Сам военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади с 26 августа по 4 сентября. Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.
Сроки проведения фестиваля "Спасская башня" в 2022 году утвердил Владимир Путин.
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