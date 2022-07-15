Москва онлайн покажет концерт военного оркестра у Государственного исторического музея

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

16 июля оркестр Московского высшего общевойскового командного училища даст концерт у стен Государственного исторического музея. Мероприятие пройдет в рамках программы "Военные оркестры в парках".

Музыканты под управлением военного дирижера майора Ивана Краснецкого исполнят песни военных лет и зажигательные хиты группы АВВА.

Московское высшее общевойсковое командное училище было основано в 1917 году и является одним из старейших военных учебных заведений России.

Программа "Военные оркестры в парках" организована дирекцией Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны РФ.

Смотрите прямую трансляцию 16 июля в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.