Выпускной в Кремлевском дворце отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускной в Государственном Кремлевском дворце окончательно отменен, а не перенесен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГКД Константина Ярошевского.

По его словам, накануне Первый канал и телеканал "Россия 1" ошибочно сообщили, что выпускной в Кремле перенесли на 1 июля вместе с городским выпускным в Парке имени Горького.

"Поэтому мы давали повторную информацию у себя на сайте вчера поздно вечером о том, что наш выпускной все-таки отменен. Его не переносят на 1 июля, он отменен окончательно", – уточнил он.

24 июня стало известно, что Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться в тот же вечер на территории Московского Кремля, не состоится в связи с отменой в Москве всех массовых мероприятий. Говорилось, что в ближайшее время все школы-участники будут индивидуально проинформированы об отмене мероприятия.

В субботу, 24 июня, в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области ввели режим КТО. Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима КТО. Проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке имени Горького перенесли на неделю. Все мероприятия запланировали на следующую субботу, 1 июля.



Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В понедельник, 26 июня, режим КТО на территории столичного региона отменили. В НАК сообщили о стабильной обстановке.

Жителям Москвы объяснили, какие городские организации будут работать 26 июня