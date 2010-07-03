Братья Кокорины будут отбывать срок в одной колонии

Фото: ТАСС/Агентство "Москва"/Антон Новодережкин/Кирилл Зыков

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин будет отбывать наказание в одной колонии с братом Кириллом . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

Как заявлял глава УФСИН по Москве Сергей Мороз, Александр Кокорин, Павел Мамаев и два других фигуранта дела будут отбывать наказание в одной из ближайших к Москве регионов колонии. При этом Кокорин ранее просил, чтобы они с младшим братом находились в одной колонии.

По словам омбудсмена, все документы для перевода Кокорина уже готовы, но пока нет информации о дате и месте перевода.

"Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения, ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии", – добавила Потяева.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и пяти месяцам.

