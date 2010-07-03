Вдова Доренко ответила на критику Соловьева в адрес мужа

Фото: Агентство "Москва"

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия ответила на слова телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего ее мужа "предателем", передает РИА Новости.

Она рассказала о недавней встрече Доренко и Соловьева на мероприятии для журналистов в Кремле. По ее словам, супруг предложил своему коллеге сделать селфи после перепалки в соцсетях, однако Соловьев отказался, обвинив Доренко в предательстве. Объяснил он это тем, что Доренко во время выступления на майдане в Киеве в 2004 году критиковал Владимира Путина.

После смерти журналиста в июне Соловьев снова назвал его предателем в радиоэфире, напомнила Юлия Доренко. Она подчеркнула, что, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить.

По словам Юлии, совместная фотография двух журналистов сыграла бы на руку обоим. "Сергей это точно понимал. Но у Соловьева, видимо, абсолютно атрофировано чувство юмора и отсутствует хоть какая-то самоирония. Поэтому этот человек бегал по залу и истерично кричал: "Сергей, ты – предатель!", – написала Доренко. Она добавила, что в ответ Доренко назвал оппонента "хлопотливой тетенькой".

Сергей Доренко умер в возрасте 59 лет в центре Москвы за рулем мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты. Часть праха Доренко захоронили на Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел программы "Особое мнение" и "Разворот" на радио "Эхо Москвы".

В 2008-м стал главным редактором "Русской службы новостей". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.

После смерти журналиста главным редактором радиостанции "Говорит Москва" назначили Романа Бабаяна.

