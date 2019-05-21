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06:34

Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео журналиста

утраты общество

06:34

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Вдова Сергея Доренко Юлия опубликовала в Instagram сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео, передает "Комсомольская правда".

Юлия также написала, что 9 мая они с мужем смотрели по телевизору парад Победы. Затем Доренко поехал к другу в Ярославскую область.


Когда на Москву обрушился ливень, вдова написала супругу, чтобы он был осторожнее на дорогах. Вскоре журналист перестал выходить на связь.

Тогда Юлия попросила коллег проверить ленты новостей на предмет сообщений о ДТП с мотоциклистом. "Через 10 минут мне позвонили", – написала она.

Журналист умер в возрасте 59 лет в центре Москвы за рулем мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты. Часть праха Доренко захоронили на Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел программы "Особое мнение" и "Разворот" на радио "Эхо Москвы".

В 2008-м стал главным редактором "Русской службы новостей". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

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утраты общество

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