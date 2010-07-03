Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" стал Роман Бабаян

Фото: Агентство "Москва"

Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.

По словам генерального директора радиостанции Владимира Мамонтова, Бабаяна представят коллективу во вторник, 25 июня.

Роман Бабаян – ведущий программы "Право голоса" на телеканале ТВЦ.

Должность главного редактора "Говорит Москва" оставалась вакантной после смерти Сергея Доренко. Он умер 9 мая в центре Москвы за рулем мотоцикла от разрыва аорты.

Часть праха Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Оставшуюся развеют над горой Митридат в Керчи.