Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12:30

Шоколад "Алешка" выпустили в честь мальчика, приветствующего военных

обществорегионы

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь мальчика, приветствующего российских военных на границе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад "Алешка". Самые важные опознавательные знаки на обертке – шлемофон, воинское приветствие и сирень", – рассказал Гладков.

По его словам, шоколад темный, поскольку он полезен для восстановления сил. Губернатор сообщил, что пробную партию шоколада развезли военным в госпиталях и тем, кто находится на передовой.

"И, конечно же, Леше. Он наш народный герой. Сразу предупрежу: шоколад нельзя купить в магазине. Хотя, уверен, он бы пользовался популярностью", – заключил Гладков.

Восьмилетний Алеша из Белгородской области прославился в Сети после того, как стал выбегать встречать российских военных. Видеоролик, где мальчик приветствует военнослужащих, направляющихся на Украину, завирусился в интернете.

Недавно Леша снова обратился к военным. Он пожелал участникам спецоперации здоровья и благополучия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Кондитеры Белгородской области выпустили шоколад "Алешка"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать