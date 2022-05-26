Шоколад "Алешка" выпустили в честь мальчика, приветствующего военных

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь мальчика, приветствующего российских военных на границе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад "Алешка". Самые важные опознавательные знаки на обертке – шлемофон, воинское приветствие и сирень", – рассказал Гладков.

По его словам, шоколад темный, поскольку он полезен для восстановления сил. Губернатор сообщил, что пробную партию шоколада развезли военным в госпиталях и тем, кто находится на передовой.

"И, конечно же, Леше. Он наш народный герой. Сразу предупрежу: шоколад нельзя купить в магазине. Хотя, уверен, он бы пользовался популярностью", – заключил Гладков.

Восьмилетний Алеша из Белгородской области прославился в Сети после того, как стал выбегать встречать российских военных. Видеоролик, где мальчик приветствует военнослужащих, направляющихся на Украину, завирусился в интернете.

Недавно Леша снова обратился к военным. Он пожелал участникам спецоперации здоровья и благополучия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

