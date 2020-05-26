Пользователям "Социального мониторинга" направят СМС о необходимости сделать селфи

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Москвичам, у которых установлен приложение "Социальный мониторинг", будут направлять СМС-сообщения о необходимости сделать селфи, сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

"Система периодически присылает уведомления человеку – раньше это были push-уведомления, сейчас мы будем посылать СМС по просьбам пользователей. На Android уже присылаем, в операционной системе Apple завтра начнем. После этого сообщения человек должен сфотографироваться, сделать селфи", – рассказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

Также Лысенко рассказал, что около 67 тысяч жителей столицы зарегистрированы в приложении "Социальный мониторинг". Он напомнил, что в приложении могут зарегистрироваться только те граждане, которые включены в реестр пациентов с подтвержденным COVID-19 и те, кто с ними контактировал.

Ранее в департаменте информационных технологий рассказали о том, как работает "Социальный мониторинг". В ведомстве объяснили, что все те, кого обязали установить приложение, выйти на улицу без смартфона не могут. Также сервис может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома.

Если вдруг пациент подписал соглашение и впоследствии отказался пользоваться приложением или перестал реагировать на уведомления, то его могут привлечь к административной ответственности или отправить на принудительное лечение в больницу.