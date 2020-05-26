Курганская область продлила приостановку авиасообщения до 15 июня

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Курганская область до 15 июня продлила приостановку регулярных авиарейсов из-за ситуации с распространением коронавируса, передает RT со ссылкой на Оперштаб региона.

"Оперативный штаб Курганской области по недопущению распространения коронавируса рассмотрел вопрос о возможности продолжения приостановления авиаперевозок из аэропорта Кургана до 15 июня. Полеты из курганского аэропорта приостановлены до 15 июня", – говорится в сообщении.

Уточняется, что билеты в период с 1 по 15 июня на официальном сайте авиакомпании Utair и в авиакассах продаваться не будут.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. Он отметил, что на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призывал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах страны. Он назвал такой отдых более безопасным.

С 27 марта этого года РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

