В Роспотребнадзоре приняли более миллиона звонков по COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более миллиона звонков поступило с начала пандемии на горячую линию Роспотребнадзора по COVID-19. Чаще всего граждане интересовались симптомами заболевания, мерами профилактики и группами риска, сообщает "Мир 24".
Кроме того, россияне спрашивали о новых правилах соблюдения самоизоляции, порядке начисления штрафов и о работе сферы услуг.
Также в число популярных обращений вошли вопросы по оформлению пропусков и решению ситуаций с сорвавшимися туристическими поездками.
Ранее сообщалось о том, что более 22 тысяч москвичей на самоизоляции обратилось на горячую линию к психологам. Больше всего горожане жаловались на страхи, связанные с пандемией COVID-19.
С 29 марта в Москве введен режим самоизоляции. В городе не работают магазины, кроме продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных. Также в связи с угрозой распространения коронавируса остаются закрытыми театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты. Запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.
Режим самоизоляции был продлен до 31 мая. По его убеждению, снятие ограничений по сфере услуг в Москве пока преждевременно.
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