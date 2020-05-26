В Роспотребнадзоре приняли более миллиона звонков по COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более миллиона звонков поступило с начала пандемии на горячую линию Роспотребнадзора по COVID-19. Чаще всего граждане интересовались симптомами заболевания, мерами профилактики и группами риска, сообщает "Мир 24".

Кроме того, россияне спрашивали о новых правилах соблюдения самоизоляции, порядке начисления штрафов и о работе сферы услуг.

Также в число популярных обращений вошли вопросы по оформлению пропусков и решению ситуаций с сорвавшимися туристическими поездками.

Ранее сообщалось о том, что более 22 тысяч москвичей на самоизоляции обратилось на горячую линию к психологам. Больше всего горожане жаловались на страхи, связанные с пандемией COVID-19.

С 29 марта в Москве введен режим самоизоляции. В городе не работают магазины, кроме продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных. Также в связи с угрозой распространения коронавируса остаются закрытыми театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты. Запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Режим самоизоляции был продлен до 31 мая. По его убеждению, снятие ограничений по сфере услуг в Москве пока преждевременно.