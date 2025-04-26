Облачная погода без осадков ожидается в Москве 26 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в субботу, 26 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до уровня в минус 1 градус, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Москве в ночные часы с 26 по 28 апреля. В связи с этим в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В первую неделю мая в Москве ожидается свыше 20% от месячной нормы осадков. При этом с вероятностью в 90% в мае будет наблюдаться положительная аномалия температуры воздуха в пределах 1–1,5 градуса.