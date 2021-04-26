Минтруд дал рекомендации по отпускам с 4 по 7 мая

Фото: depositphotos/boggy22
Минтруд РФ рекомендовал работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, которые будут находиться в нем в объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается", – говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что норма рабочего времени в период нерабочих дней не уменьшается, поскольку сохраняется зарплата работников. Таким образом, нерабочие дни, объявленные в мае президентским указом, считаются отработанным временем как у работников, которые выйдут на работу в этот период, так и у тех, кто будет находиться в режиме нерабочих дней с сохранением зарплаты.
На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Заработная плата сотрудников сохранится.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объявленные между майскими праздниками нерабочими дни не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы и ненормированным рабочим графиком.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также отметила, что организации самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.
Организации самостоятельно определят порядок работы в майские праздники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: