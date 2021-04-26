Минтруд дал рекомендации по отпускам с 4 по 7 мая

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Минтруд РФ рекомендовал работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, которые будут находиться в нем в объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается", – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что норма рабочего времени в период нерабочих дней не уменьшается, поскольку сохраняется зарплата работников. Таким образом, нерабочие дни, объявленные в мае президентским указом, считаются отработанным временем как у работников, которые выйдут на работу в этот период, так и у тех, кто будет находиться в режиме нерабочих дней с сохранением зарплаты.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Заработная плата сотрудников сохранится.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объявленные между майскими праздниками нерабочими дни не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы и ненормированным рабочим графиком.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также отметила, что организации самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.