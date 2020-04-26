Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Речь идет о пациентах, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, количество умерших с коронавирусной инфекцией в столице составило 435 человек.

За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции. У 2 920 человек отсутствовали клинические проявления. Всего по стране зарегистрировано 80 949 случаев заболевания в 85 регионах.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Он также распорядился подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников.

Глава Роспотребнадзора призвала в этот период оставаться дома.