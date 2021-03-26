В Минздраве заявили о некотором снижении заболеваемости коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом, заявил в эфире "Вести FM" главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
При этом он подчеркнул, что статистические данные все равно пока высокие.
"Мы сейчас с вами видим некоторое снижение заболеваемости, что, безусловно, очень хорошо, но не надо забывать: пока все-таки еще цифры высокие и расслабляться рано", – сказал Чуланов.
По его мнению, к лету тенденция на улучшение ситуации сохранится и эпидемиологическая картина станет более благоприятной. Однако, допускает Чуланов, осенью может произойти рост заболеваемости.
"Я думаю, что пока эта тенденция к снижению сохранится, и, скорее всего, летом мы будем иметь более благоприятную эпидемическую ситуацию. Будет ли подъем какой-то дальше осенью – это не исключено", – подчеркнул Чуланов, добавив, что на прогноз повлияет в том числе активность вакцинации.
Ранее специалист рассказал, что некоторые ограничения, которые ввели из-за пандемии, в том числе для путешествующих, сохранятся в течение одного-двух лет.
Владимир Путин подчеркнул, что руководство системы здравоохранения в России отвечает уровню сегодняшнего дня. Президент добавил, что результаты России превосходят результаты многих стран, которые претендуют на звание государств с развитыми системами здравоохранения.
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