Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице до воскресенья

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Желтый уровень погодной опасности продлен в столице и области до воскресенья из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"Сильная гололедица. Период предупреждения – до 11:00 28 февраля", – говорится в сообщении.
В городе также действует предупреждение о порывистом ветре до утра 27 февраля. По прогнозам синоптиков, в городе местами будет дуть западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на 26 февраля пришлись самые теплые сутки. Он добавил, что из-за резкого потепления высота снежного покрова в столице может уменьшиться еще на 10 сантиметров за день, уточнив, что полностью снег исчезнет не раньше конца апреля.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега, уточнил синоптик.
Вильфанд заявлял, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.
Снежный апокалипсис в Москве сменил потоп
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