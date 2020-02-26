Эксперты объяснили правила кормления ребенка при простуде

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Эксперт Минздрава России, заведующая кафедрой питания детей и подростков Российской медицинской академии последипломного образования Татьяна Сорвачева объяснила, как правильно кормить ребенка во время простуды. Об этом сообщает сайт "News.ru".

По словам специалиста, организм ребенка из-за болезни расходует много сил и внутренних резервов, а потому в период недомогания необходимо питание. При этом есть можно только определенные продукты – например, запрещены сладости, а вот белковая пища будет очень кстати.

"Любое заболевание сопровождается катаболизмом белка. Именно поэтому необходимо потреблять его в достаточном количестве. Другая причина – во время повышения температуры происходит синтез иммунных тел клеток, и белок употребляется очень активно", – заявила Сорвачева.

Из-за потенциальных воспалений ротовой полости эксперт отдела инфекционной патологии ЦННИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Мелехина порекомендовала кормить детей жидкой пищей. Для этих целей особенно хорошо подойдут кисломолочные напитки. Бульоны же могут лишь дополнительно нагрузить организм из-за жира.

Дополнительными мерами поддержки организма специалисты называют соблюдение питьевого режима и использование для кормления ребенка специализированного диетического лечебного питания на молочной сыворотке. Приемы пищи должны быть частыми, но в малых количествах.

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