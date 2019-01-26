Высота снежного покрова в Москве выросла на 3–5 см за субботу

В Москве к 15:00 субботы высота снежного покрова может вырасти на 3–4 сантиметра. По данным метеорологов, самый сильный снегопад сейчас проходит в ТиНАО.
На юго-западе столицы высота снежного покрова выросла на 3 сантиметра, говорится на портале "Метеоновости". Также сильные снегопады начались на востоке Москвы и Подмосковья.
Синоптики прогнозируют, что количество выпавшего снега в столице в субботу может стать рекордным с 1999 года.
В городе выпадет как минимум 8 миллиметров осадков. Рекорд осадков для 26 января был установлен в 1999 году и составляет 9,1 миллиметра.
В связи с сильным снегопадом в Москве увеличили количество снегоуборочной и снеговывозящей техники до 12 тысяч единиц, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Сергей Собянин отметил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.
В МЧС москвичей предупредили об усилении ветра, сильном снегопаде и снежных заносах на дорогах. ЦОДД посоветовал горожанам пользоваться метро, подземка готова к работе в непогоду.
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