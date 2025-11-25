25 ноября, 06:08Общество
Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве 25 ноября
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками прогнозируется в Москве во вторник, 25 ноября. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
В середине этой недели в Москву будет поступать очень теплый воздух. Погоду определит периферия антициклона, поэтому синоптики не исключают туманы. Затем подрастет атмосферное давление.
Ноябрь уже перевыполнил месячную норму осадков в Москве на 8%. С начала месяца в столице выпало 56 миллиметров осадков. При этом дожди и теплый воздух, поступающие в столичный регион, привели к очередному сходу снежного покрова.
Туман может накрыть столицу в середине недели