25 ноября, 06:08

Общество

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве 25 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками прогнозируется в Москве во вторник, 25 ноября. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В середине этой недели в Москву будет поступать очень теплый воздух. Погоду определит периферия антициклона, поэтому синоптики не исключают туманы. Затем подрастет атмосферное давление.

Ноябрь уже перевыполнил месячную норму осадков в Москве на 8%. С начала месяца в столице выпало 56 миллиметров осадков. При этом дожди и теплый воздух, поступающие в столичный регион, привели к очередному сходу снежного покрова.

Туман может накрыть столицу в середине недели

обществопогодагород

