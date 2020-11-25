Представитель ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рекомендовала гражданам не принимать участия в больших корпоративах. По ее словам, данная мера поможет противодействовать распространению коронавируса.

Вуйнович отметила, что сегодня вирус все еще легко передается между людьми, поэтому многие остаются уязвимыми.

"Мы сможем выйти на плато, только если 90% людей будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также необходимо отказаться от корпоративов и других мероприятий c большим скоплением людей", – пояснила она в интервью телеканалу "Россия 24".

Представитель ВОЗ подчеркнула, что на ход пандемии можно повлиять на любом ее этапе и для этого подойдут как индивидуальные меры, так и более широкие.

В России за последние сутки выявили 23 675 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 156 (21,8%) заболевших.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер.

По словам специалиста, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм.