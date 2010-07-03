Двух полицейских в Калининграде уволили после гибели мужчины в камере

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Два сотрудника полиции были уволены со службы после гибели жителя Калининграда от ожогов, полученных им от разбитого радиатора отопления в камере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Инцидент произошел на минувшей неделе. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за мелкое хулиганство, он был пьян. Задержанного поместили в камеру, где он сломал систему видеонаблюдения и повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Его доставили в больницу, однако его жизнь спасти не удалось.

По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело о халатности и организована служебная проверка. По ее результатам были уволены двое сотрудников дежурной части, еще семь полицейских получили предупреждения. Отмечается, что они не обеспечили должного контроля за безопасным содержанием и поведением задержанного.

Ранее суд приговорил к двум годам колонии-поселения жительницу Тамбовской области, которая оставила своего новорожденного ребенка у заброшенного дома.

