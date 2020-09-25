В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 17 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 1 560 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 227 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 242 883 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она добавила, что в Москве созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.

Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19 и рекомендовал придерживаться масочного режима в общественных местах и на транспорте.

Также мэр обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. В частности, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовали без особой необходимости не выходить из дома.