Короля Норвегии положили в больницу

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Короля Норвегии Харальда V положили в одну из больниц Осло, сообщает "Газета.ру".

Причина госпитализации монарха не раскрывается. Его обязанности по управлению страной временно легли на кронпринца Хокона.

83-летний король накануне принимал участие в официальных мероприятиях и не был замечен больным.

На престол он взошел в 1991 году.

14 сентября сообщалось о госпитализации экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена. 94-летний политик находится в одной из парижских больниц. Других подробностей не приводится.

В июле 84-летнего короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда госпитализировали в связи с воспалением желчного пузыря.