В ОП оценили идею переноса на октябрь начала учебы

11:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отреагировала на предложение перенести начало учебного года на октябрь. Ранее с данной инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, передает RT.
Член ОП РФ отмечает, что если перенести на месяц начало учебного года, то предполагается, что ученики будут заниматься дистанционно. По ее словам, родители и школьники уже хотят вернуться на учебу.
"Я считаю, что те меры, которые сегодня приняты на высшем уровне, вполне достаточны, а это, например, закрытие класса на карантин, если хотя бы один ребенок заболел коронавирусом", – говорит Волынец.
Общественный деятель напомнила, что в образовательных учреждениях сместят перемены, отменят переходы из кабинета в кабинет у старшеклассников. Волынец считает, что идею депутата ГД вряд ли реализуют.
"Все понимают, что, помимо мер профилактики, надо укреплять иммунитет. Ребенку, помимо того, чтобы оставаться здоровым, необходимо двигаться, необходимо общаться со сверстниками", – заключает Волынец.
В России выявлено 966 189 случаев COVID-19, вылечились 779 747 человек, скончались 16 568.
Ранее депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на октябрь. Он обосновал свою инициативу тем, что в России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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