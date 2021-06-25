В Роструде рассказали об основаниях для отстранения от работы непривитых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возможность отстранить непривитого сотрудника от работы предусмотрена Трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, сообщается на сайте Роструда.

Отстранить работника от выполнения трудовых обязанностей можно в нескольких случаях. Один из них – это нарушение положений Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В нем говорится, что при отсутствии профилактических прививок человеку могут отказать в приеме на работу или отстранить от работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

В ведомстве пояснили, что прививки становятся обязательными, когда это касается угрозы возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний. Выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям могут главные государственные санитарные врачи и их заместители в регионах.

На июнь 2021 года постановления о вакцинации приняли более чем в 10 регионах страны. В них вакцинация становится обязательной для тех сотрудников, которые указаны в постановлении. Процент работников, которые должны быть привиты, также устанавливает главный санитарный врач в субъекте.

В то же время положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания.

Ранее в Оперштабе Москвы сообщили, что работодатели обязаны отстранять сотрудников, которые, не имея соответствующих противопоказаний, отказываются вакцинироваться от коронавируса.

Там отметили, что сотрудникам, отказавшимся от прививки, не только не будет начисляться зарплата, но и период отстранения не будет включаться в стаж, который дает им право на оплачиваемый отпуск.

Кроме того, там добавили, что наличие высокого уровня антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации.

