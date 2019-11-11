Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде возобновил работу

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Сергиево-Посадский хлебокомбинат возобновил работу после решения финансовых проблем. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Как уточнил зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов, комбинат "возобновил выпуск хлебобулочной продукции сегодня ночью". "Работа завода восстанавливается совместными усилиями руководства компании, муниципальных властей и правительства области", – подчеркнул он.

"За ночь на предприятии произвели 5,9 тонны, или 13,8 тысячи единиц продукции. Завод в ближайшее время должен выйти на достаточный объем производства", – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

17 июня 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили сухую голодовку. Они требовали выплатить задолженность по зарплате за четыре месяца.

На следующий день по поручению губернатора области Андрея Воробьева Хромов провел экстренное совещание на хлебокомбинате, чтобы решить, как не допустить развала предприятия, перезапустить производство и начать выплачивать зарплату. Вскоре после этого сотрудники хлебокомбината получили первые выплаты долга. Новый инвестор перечислил 4,7 миллиона рублей для погашения задолженности за один месяц. Начали выплачивать и долг предприятия по энергоресурсам.

Вадим Хромов заверил, что Подмосковье будет помогать с организацией сбыта продукции и способствовать тому, чтобы хлебокомбинат продолжал работать. Уточняется, что полностью погасить задолженность удастся в течение нескольких месяцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам хлебокомбината. По данным следствия, с января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не платило работникам. Задолженность по зарплате превысила 14 миллионов рублей. Расследование уголовного дела взяли на контроль прокуроры Московской области.